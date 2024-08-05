Врачи не ампутировали левую ногу блогеру Эдварду Билу

Медики сохранили Эдварду Билу левую ногу

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи 5 августа решили, что блогеру Эдварду Билу не нужно ампутировать левую ногу. Парень пострадал после падения с самоката.

Фото: commons.wikimedia.org by John Crawford, CC0

"Эдварду сохранили его левую ногу. За это боролись долго и упорно", — сообщили в официальном Telegram-канале Била.

Однако у блогера в организме по-прежнему есть инфекция. Парню предстоит долгое лечение и восстановление. В публикации сказано, что на практике такие травмы затягиваются примерно за шесть месяцев. Дело в том, что врачи разобрали Эдварду всю ногу до деталей, чтобы добраться до очага и устранить проблемы, которые грозили полной ампутацией, пишет РИА Новости.

К таким последствиям привело то, что Эдуард Биль (настоящее имя блогера) упал с самоката. До того, как лечь в больницу он отбывал 14-дневный срок в спецприемнике после съемки шуточного видеоролика, в котором Бил оделся в костюм самокатной патрульной службы.