Раскрыто, чем пресная вода опаснее морской: кишит кишечными инфекциями

Заражение кишечными инфекциями чаще всего происходит в пресноводных водоёмах, хотя и в Чёрном море случается, сообщил инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов. Он дал слушателям "Радио 1" несколько советов о безопасном купании.
Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова/РИАМО, CC BY 4.0
Не купайтесь в пресноводных водоёмах с водой неизвестного достоверно качества.
Избегайте диких водоёмов, где нет отведённых для купания мест.
Соблюдайте запреты купания, о которых извещают соответствующие таблички.
Не купайтесь в стоячей воде.
Проверяйте возможность купания по сводкам санитарных служб и Роспотребнадзора.
Викулов напомнил, что в общем случае риск заражения в море меньше, чем в пресноводных водоёмах.
Ранее его коллега предупредил об опасности купания там, где плавают утки.