Раскрыто, чем пресная вода опаснее морской: кишит кишечными инфекциями

Врач Викулов: риск заражения при купании в пресноводных водоёмах выше, чем в море

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заражение кишечными инфекциями чаще всего происходит в пресноводных водоёмах, хотя и в Чёрном море случается, сообщил инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов. Он дал слушателям "Радио 1" несколько советов о безопасном купании.

Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова/РИАМО, CC BY 4.0

Не купайтесь в пресноводных водоёмах с водой неизвестного достоверно качества.

Избегайте диких водоёмов, где нет отведённых для купания мест.

Соблюдайте запреты купания, о которых извещают соответствующие таблички.

Не купайтесь в стоячей воде.

Проверяйте возможность купания по сводкам санитарных служб и Роспотребнадзора.

Викулов напомнил, что в общем случае риск заражения в море меньше, чем в пресноводных водоёмах.

Ранее его коллега предупредил об опасности купания там, где плавают утки.