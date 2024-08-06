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Раскрыто, чем пресная вода опаснее морской: кишит кишечными инфекциями

Врач Викулов: риск заражения при купании в пресноводных водоёмах выше, чем в море

0:54
Здоровье

Заражение кишечными инфекциями чаще всего происходит в пресноводных водоёмах, хотя и в Чёрном море случается, сообщил инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов. Он дал слушателям "Радио 1" несколько советов о безопасном купании.

Врач Викулов: риск заражения при купании в пресноводных водоёмах выше, чем в море
Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова/РИАМО, CC BY 4.0
  • Не купайтесь в пресноводных водоёмах с водой неизвестного достоверно качества.
  • Избегайте диких водоёмов, где нет отведённых для купания мест.
  • Соблюдайте запреты купания, о которых извещают соответствующие таблички.
  • Не купайтесь в стоячей воде.
  • Проверяйте возможность купания по сводкам санитарных служб и Роспотребнадзора.

Викулов напомнил, что в общем случае риск заражения в море меньше, чем в пресноводных водоёмах.

Ранее его коллега предупредил об опасности купания там, где плавают утки.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
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Проводит диагностику и лечение заболеваний иммунной системы, герпесвирусных и ВПЧ инфекций, аллергических заболеваний, лекарственной аллергии
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