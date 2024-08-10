Вода из пластиковых бутылок может вызвать повышение кровяного давления

Microplastics: микропластик в бутилированной воде вызывает повышение давления

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследовательская группа из Университета Гачон в Южной Корее установила, что потребление воды из пластиковых бутылок может способствовать увеличению артериального давления. Данные выводы были опубликованы в научном журнале Microplastics.

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В рамках трёхмесячного эксперимента было задействовано 60 взрослых добровольцев, которые были разделены на две равные группы. Одна группа употребляла воду из пластиковых бутылок, в то время как другая группа предпочитала стеклянные ёмкости. Перед началом и после завершения исследования были зарегистрированы показатели артериального давления у всех участников.

Полученные данные свидетельствуют о том, что у людей, потреблявших воду из пластиковых бутылок, наблюдалось повышение среднего уровня систолического давления на 1,68 мм (верхнее значение на тонометре) ртутного столба. В то же время, у участников, выпивавших воду из стеклянных бутылок, изменений в показателях артериального давления не зафиксировано. Учёные также обнаружили более высокое содержание микропластика в крови тех, кто использовал пластиковые бутылки, что, предположительно, могло стать причиной повышения давления.

Однако, эксперты обращают внимание на необходимость осторожности при оценке результатов исследования. Увеличение артериального давления было незначительным и находилось в рамках нормальных значений. Кроме того, размер исследуемой группы был ограничен, а период наблюдения — относительно коротким. Несмотря на это, учёные рекомендуют ограничить использование пластиковых бутылок для воды и отдавать предпочтение стеклянным или металлическим ёмкостям.