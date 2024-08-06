Узнайте, стал ли алкоголь для вас проблемой, этим простым способом

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Главный нарколог Москвы перечислил ключевые признаки алкоголизма

1:13
Здоровье

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин раскрыл способ стопроцентно точной самодиагностики алкогольной зависимости.

Главный нарколог Москвы перечислил ключевые признаки алкоголизма
Фото: Freepik by jcomp, PDM

"Синдром зависимости" от алкоголя (раньше он назывался алкоголизм), имеет чёткие критерии", — заявил он РИА Новости.

  1. Тяга к употреблению — это когда человек имеет психологическое желание употребить алкоголь.
  2. Потеря контроля — когда человек теряет контроль, то есть он не может остановиться при употреблении, он не может контролировать дозу, время и место приёма.
  3. Абстинентный синдром — необходимость "опохмелиться".
  4. Возникновение толерантности — повышение дозы, необходимой для достижения прежнего эффекта.
  5. Игнорирование рисков — злоупотребление несмотря на тяжкие последствия для здоровья, например если уже цирроз или травмы, а человек продолжает пить.
  6. Десоциализация — отказ от привычного образа жизни в пользу алкоголя.

Если не менее трёх критериев из вышеперечисленных сохраняются на протяжении месяца и более — можно говорить о "синдроме зависимости", заключил доктор.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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