Узнайте, стал ли алкоголь для вас проблемой, этим простым способом

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Главный нарколог Москвы перечислил ключевые признаки алкоголизма
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06.08.2024 14:27 Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин раскрыл способ стопроцентно точной самодиагностики алкогольной зависимости.
Фото: Freepik by jcomp, PDM
"Синдром зависимости" от алкоголя (раньше он назывался алкоголизм), имеет чёткие критерии", — заявил он РИА Новости.
Тяга к употреблению — это когда человек имеет психологическое желание употребить алкоголь.
Потеря контроля — когда человек теряет контроль, то есть он не может остановиться при употреблении, он не может контролировать дозу, время и место приёма.
Абстинентный синдром — необходимость "опохмелиться".
Возникновение толерантности — повышение дозы, необходимой для достижения прежнего эффекта.
Игнорирование рисков — злоупотребление несмотря на тяжкие последствия для здоровья, например если уже цирроз или травмы, а человек продолжает пить.
Десоциализация — отказ от привычного образа жизни в пользу алкоголя.
Если не менее трёх критериев из вышеперечисленных сохраняются на протяжении месяца и более — можно говорить о "синдроме зависимости", заключил доктор.
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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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