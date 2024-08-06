Узнайте, стал ли алкоголь для вас проблемой, этим простым способом

Главный нарколог Москвы перечислил ключевые признаки алкоголизма

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин раскрыл способ стопроцентно точной самодиагностики алкогольной зависимости.

Фото: Freepik by jcomp, PDM

"Синдром зависимости" от алкоголя (раньше он назывался алкоголизм), имеет чёткие критерии", — заявил он РИА Новости.

Тяга к употреблению — это когда человек имеет психологическое желание употребить алкоголь. Потеря контроля — когда человек теряет контроль, то есть он не может остановиться при употреблении, он не может контролировать дозу, время и место приёма. Абстинентный синдром — необходимость "опохмелиться". Возникновение толерантности — повышение дозы, необходимой для достижения прежнего эффекта. Игнорирование рисков — злоупотребление несмотря на тяжкие последствия для здоровья, например если уже цирроз или травмы, а человек продолжает пить. Десоциализация — отказ от привычного образа жизни в пользу алкоголя.

Если не менее трёх критериев из вышеперечисленных сохраняются на протяжении месяца и более — можно говорить о "синдроме зависимости", заключил доктор.