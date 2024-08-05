Врач назвал самый агрессивный вид рака кожи — это меланома

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Врач Буланов: меланома — один из самых опасных видов рака кожи

1:04
Здоровье

Меланома — очень опасный вид рака кожи, который часто приводит к летальному исходу. Дмитрий Буланов, директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории "ЛабКвест", рассказал "Вечерней Москве" о причинах возникновения этого заболевания и мерах предосторожности.

Врач Буланов: меланома — один из самых опасных видов рака кожи
Фото: commons.wikimedia.org by Т Гневус Фабер, CC BY-SA 3.0

По его словам, летом кожа особенно подвержена негативному воздействию ультрафиолетовых лучей. Ультрафиолет агрессивно воздействует на меланоциты — клетки, вырабатывающие пигмент меланин, что может привести к мутациям и развитию опухоли.

Важно обращать внимание на изменения кожи, вызванные ультрафиолетом: изменение цвета родинок, неравномерную пигментацию, увеличение размеров родинок. При появлении таких симптомов необходимо обратиться к врачу.

Буланов подчеркнул, что защита от ультрафиолета особенно важна в возрасте 35-45 лет, 55 лет и старше, когда риск развития меланомы наиболее высок.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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