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Врач раскрыл, к чему может привести безобидный хруст в шее

Врач Симкин: хруст в шее может вызвать пережатие позвоночной артерии
0:53
Здоровье

Хруст в шее, который возникает при перегрузке сустава, может привести к проблемам с позвоночной артерией, ответственной за кровоснабжение мозга. Об этом заявил врач-остеопат Дмитрий Симкин, чьи слова приводит портал "Доктор Питер".

Врач Симкин: хруст в шее может вызвать пережатие позвоночной артерии
Фото: stemcellpowernow.com by Injurymap, CC BY 4.0

Специалист отметил, что пережатие артерии является одним из наиболее серьёзных последствий хруста в шее, особенно если человек после хруста ложится спать на живот. В этом положении шея находится в скрученном состоянии, что может привести к пережатию артерии гипермобильными позвонками.

Это может спровоцировать острое нарушение мозгового кровоснабжения, требующему экстренной медицинской помощи. В остальных случаях, хруст в шее приводит к тому, что сустав начинает травмироваться всё сильнее, вызывая хроническое воспаление.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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