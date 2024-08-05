Потенциальные жертвы солнечного удара: раскрыто, кто больше всех уязвим для перегрева

Медик Балан предупредила об особой опасности солнечного удара для пожилых

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дети и пенсионеры с хроническими заболеваниями наиболее подвержены солнечным ударам, предупредила фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей "Тёплые беседы" Наталья Балан. В интервью изданию "Вести Подмосковья" она раскрыла меры первой помощи в такой ситуации.

Фото: Freepik by freepik, PDM

"С возрастом терморегуляция организма снижается, поэтому пожилые люди могут не ощущать жажды и реже пить воду, которая уменьшает риск перегрева. Кроме того, многие из них принимают лекарства, нарушающие водно-солевой баланс, в результате чего риск обезвоживания увеличивается", — объяснила она.

Солнечный удар может сопровождаться головной болью и головокружением, тошнотой и рвотой, покраснением кожи, сильной жаждой и сухостью во рту, учащённым сердцебиением и затруднённым дыханием. Кроме того, возможны повышение температуры тела до 41-42 градусов и спутанность сознания вплоть до комы.

Перегрев вызывает сильный приток крови к голове, в особо тяжёлых случаях возможны даже разрывы мелких капилляров, что чревато нарушением работы периферической и центральной нервных систем, предупредила медик.

"Если есть подозрение на солнечный удар у пенсионера, нужно немедленно перевести его в прохладное место, снять лишнюю одежду и приложить к телу холодные компрессы или мокрую ткань. Обязательно следует дать прохладную воду. При потере сознания или появлении таких симптомов, как судороги, необходимо срочно вызвать скорую помощь. В лучшем случае проявления болезни пройдут через несколько дней. Но если солнечный удар привел к осложнениям, восстановление может занять несколько недель", — отметила Балан.

Она посоветовала избегать чрезмерного пребывания под открытым небом с 12 до 16 часов дня, носить лёгкую и светлую одежду и не забывать о головных уборах.