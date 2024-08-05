Раскрыты неожиданные кисломолочные продукты, которые облегчат симптомы аллергии

Продукты из кисломолочных продуктов необходимы в рационе аллергиков, поскольку их регулярное потребление может уменьшить риск развития аллергии и её негативные последствия. Такое утверждение сделал заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета Росбиотех Дмитрий Куликов, сообщает Газета.Ru.
В частности, Дмитрий Куликов рекомендует включать в свой рацион натуральный кефир, йогурт, наринэ, бифидок и другие подобные продукты.
"В результате клинических исследований было подтверждено, что в указанных кисломолочных напитках содержатся пробиотики, нормализующие иммуноглобулин Е (IgE). Этот специальный белок организма обеспечивает иммунитет и принимает участие в аллергических реакциях", — пояснил эксперт.
По мнению специалиста, эти продукты ещё более полезно потреблять в сочетании с злаковыми продуктами или ягодами, например ежевикой, черникой, виноградом. Кроме того, можно добавлять в кефир или йогурт гранат и яблоки, а также овощи, богатые антиоксидантами, такие как шпинат и брокколи.
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