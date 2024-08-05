Раскрыты неожиданные кисломолочные продукты, которые облегчат симптомы аллергии

Учёный Куликов: кефир и йогурт могут снизить риск развития аллергии

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Продукты из кисломолочных продуктов необходимы в рационе аллергиков, поскольку их регулярное потребление может уменьшить риск развития аллергии и её негативные последствия. Такое утверждение сделал заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета Росбиотех Дмитрий Куликов, сообщает Газета.Ru.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В частности, Дмитрий Куликов рекомендует включать в свой рацион натуральный кефир, йогурт, наринэ, бифидок и другие подобные продукты.

"В результате клинических исследований было подтверждено, что в указанных кисломолочных напитках содержатся пробиотики, нормализующие иммуноглобулин Е (IgE). Этот специальный белок организма обеспечивает иммунитет и принимает участие в аллергических реакциях", — пояснил эксперт.

По мнению специалиста, эти продукты ещё более полезно потреблять в сочетании с злаковыми продуктами или ягодами, например ежевикой, черникой, виноградом. Кроме того, можно добавлять в кефир или йогурт гранат и яблоки, а также овощи, богатые антиоксидантами, такие как шпинат и брокколи.