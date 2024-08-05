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Никакого шоколада: биохимик раскрыл особенности гипоаллергенной диеты

Биохимик Шереметьев: течение поллиноза может облегчить отказ от шоколада и цитрусовых

1:38
Здоровье

Биохимик Станислав Шереметьев сообщил, что интенсивность аллергической реакции на пыльцу растений тесно связана с питанием человека. Специалист утверждает, что можно уменьшить вероятность возникновения таких симптомов, как слезотечение, чихание и зуд, просто исключив определённые продукты из рациона и заменив их пищей, богатой пробиотиками, сообщает Газета.Ru.

Биохимик Шереметьев: течение поллиноза может облегчить отказ от шоколада и цитрусовых
Фото: Freepik by freepik, PDM

"Стоит отказаться от продуктов-гистаминолибераторов, которые увеличивают выработку гистамина, отвечающего за развитие аллергической реакции. К ним относятся, например, цитрусовые, клубника, орехи, шоколад, моллюски, яичный белок, свинина", — раскрыл особенности гипоаллергенной диеты Станислав Шереметьев.

Кроме того, течение поллиноза ухудшается при употреблении продуктов, имеющих схожий с аллергеном антигенный состав. Так, реакцию организма на полынь могут усилить персики, горчица и сельдерей, на амброзию — бананы, дыни и кабачки, а на злаковые — картофель, мята и помидоры. Для улучшения состояния микробиома биохимик рекомендует употреблять больше ферментированных продуктов, таких как квашеная капуста или кимчи, а также обогащать рацион клетчаткой.

"Чтобы полезные бактерии поселились в кишечнике, нужно создать благоприятные условия и снизить количество патогенных микроорганизмов. Ничего не получится, если в ежедневном меню не будет разнообразных пищевых волокон", — резюмировал биохимик.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гончар Виктор
Ведущий специалист
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Шенаева Татьяна
Специалист по лечению аллергических ринитов, аллергических дерматозов, атопической бронхиальной астмы, крапивницы, рецидивирующих отеков Квинке, вторично-иммунодефицитных сотояний, ассоциируемых с рецидивами герпетической инфекции, ВПЧ, фурункулезом.
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