Никакого шоколада: биохимик раскрыл особенности гипоаллергенной диеты

Биохимик Шереметьев: течение поллиноза может облегчить отказ от шоколада и цитрусовых

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Биохимик Станислав Шереметьев сообщил, что интенсивность аллергической реакции на пыльцу растений тесно связана с питанием человека. Специалист утверждает, что можно уменьшить вероятность возникновения таких симптомов, как слезотечение, чихание и зуд, просто исключив определённые продукты из рациона и заменив их пищей, богатой пробиотиками, сообщает Газета.Ru.

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"Стоит отказаться от продуктов-гистаминолибераторов, которые увеличивают выработку гистамина, отвечающего за развитие аллергической реакции. К ним относятся, например, цитрусовые, клубника, орехи, шоколад, моллюски, яичный белок, свинина", — раскрыл особенности гипоаллергенной диеты Станислав Шереметьев.

Кроме того, течение поллиноза ухудшается при употреблении продуктов, имеющих схожий с аллергеном антигенный состав. Так, реакцию организма на полынь могут усилить персики, горчица и сельдерей, на амброзию — бананы, дыни и кабачки, а на злаковые — картофель, мята и помидоры. Для улучшения состояния микробиома биохимик рекомендует употреблять больше ферментированных продуктов, таких как квашеная капуста или кимчи, а также обогащать рацион клетчаткой.

"Чтобы полезные бактерии поселились в кишечнике, нужно создать благоприятные условия и снизить количество патогенных микроорганизмов. Ничего не получится, если в ежедневном меню не будет разнообразных пищевых волокон", — резюмировал биохимик.