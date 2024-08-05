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Врач раскрыла, какие изменения родинки таят опасность для жизни

Врач Журавлёва: меланому от родинки отличают нечёткие границы

0:58
Здоровье

Обычную родинку чаще всего можно отличить от меланомы самостоятельно, просто внимательно рассмотрев её. Дерматолог Ольга Журавлева рекомендует обращать внимание на цвет, форму и границы родинок, а также следить за любыми их изменениями.

Врач Журавлёва: меланому от родинки отличают нечёткие границы
Фото: commons.wikimedia.org by Szlomo Lejb, CC BY-SA 3.0

Тревожным сигналом является размытие краев родинки или появление в ней разных цветов. В этих случаях необходимо срочно обратиться к врачу. Особую бдительность следует проявлять людям со светлой кожей и глазами, а также тем, у кого в семье были случаи рака кожи.

"Изменения, которые видно невооружённым глазом, свидетельствуют об активном прогрессировании заболевания. Намного лучше, если какие-то изменения заметит доктор под дерматоскопом — прибором, который был специально разработан для ранней диагностики рака кожи", — резюмировала Журавлёва в интервью для портала "Живём в Нижнем".

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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