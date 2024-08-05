Врач раскрыла, какие изменения родинки таят опасность для жизни

Врач Журавлёва: меланому от родинки отличают нечёткие границы

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обычную родинку чаще всего можно отличить от меланомы самостоятельно, просто внимательно рассмотрев её. Дерматолог Ольга Журавлева рекомендует обращать внимание на цвет, форму и границы родинок, а также следить за любыми их изменениями.

Фото: commons.wikimedia.org by Szlomo Lejb, CC BY-SA 3.0

Тревожным сигналом является размытие краев родинки или появление в ней разных цветов. В этих случаях необходимо срочно обратиться к врачу. Особую бдительность следует проявлять людям со светлой кожей и глазами, а также тем, у кого в семье были случаи рака кожи.

"Изменения, которые видно невооружённым глазом, свидетельствуют об активном прогрессировании заболевания. Намного лучше, если какие-то изменения заметит доктор под дерматоскопом — прибором, который был специально разработан для ранней диагностики рака кожи", — резюмировала Журавлёва в интервью для портала "Живём в Нижнем".