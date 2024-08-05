"Грандиозный успех": раскрыты первые результаты испытаний препарата от ВИЧ

Глава центра СПИД Покровский: итоги испытаний препарата от ВИЧ —- грандиозный успех

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Результаты клинических испытаний американского препарата ленакапавир (Lenacapavir) для защиты от ВИЧ-инфекции являются значительным достижением. Такую оценку в интервью с РБК дал директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

Фото: Flickr by ZaldyImg, CC BY 2.0

В испытаниях участвовали 5300 девушек из ЮАР и Уганды в возрасте от 16 до 25 лет. Первой группе вводили препарат дважды в год, в то время как две другие группы принимали таблетки для доконтактной профилактики ВИЧ. В итоге ни одна из 2134 женщин, получивших ленакапавир, не заразилась ВИЧ.

По словам Покровского, уникальность ленакапавира заключается в том, что его вводят инъекционно, в отличие от других препаратов, которые доступны только в форме таблеток. Специалист связывает низкие результаты среди пациентов, принимающих таблетки, именно с этой особенностью.

"Наверное, кто-то иногда пропускал прём этих таблеток. Поэтому в той группе, где принимали таблетки, оказалось несколько заражённых. А вот там, где делали инъекции, из двух тысяч женщин ни одна не заразилась. Вот это я считаю грандиозным успехом", — отметил специалист.

Единственным недостатком нового метода профилактики ВИЧ Покровский считает высокую стоимость препарата, которая неприемлема для развивающихся стран.