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Диетолог рассказала, каким категориям людям противопоказан квас

Диетолог Стародубова: квас нельзя пить беременным и кормящим женщинам, а также детям

2:29
Здоровье

Квас, традиционный напиток, широко популярный в России и Восточной Европе, не рекомендуется к употреблению для определённых категорий людей.

Диетолог Стародубова: квас нельзя пить беременным и кормящим женщинам, а также детям
Фото: flickr.com by Nikolay Olkhovoy, CC BY 3.0

По словам главного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонины Стародубовой, есть несколько причин для таких ограничений.

  1. Дети, беременные и кормящие женщины. Квас содержит этиловый спирт (0,7% — 1,2%) и углекислый газ, что делает его неподходящим для этих групп.
  2. Люди с сахарным диабетом второго типа и ожирением. Высокое содержание сахара (в среднем 5-6%) может спровоцировать скачки уровня глюкозы в крови и увеличить риск осложнений, связанных с диабетом.
  3. Люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Употребление кваса может вызвать такие неприятные симптомы, как вздутие, газообразование и боли в животе.
  4. Индивидуальная непереносимость. Некоторые люди могут негативно реагировать на квас, что может привести к расстройству стула и другим неприятным эффектам.

Стародубова также отметила, что, хоть квас и содержит витамины группы B, ферменты и минералы, его не следует включать в повседневный рацион людей с хроническими заболеваниями.

"Квас не рекомендуется включать в ежедневный рацион людям, страдающим хроническими заболеваниями, такими, например, как сахарный диабет второго типа, заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, и так далее", — сказала Стародубова в разговоре с РИА Новости.

Для тех, кто не может употреблять квас, можно предложить альтернативу в приготовлении окрошки. Вместо кваса можно использовать свежие овощи, зелень и нежирные сорта мяса или птицы, заправляя их кефиром или другими кисломолочными продуктами с низким содержанием жира, такими как айран, тан или пахта.

Современные российские и международные рекомендации по снижению потребления добавленного сахара сводятся к лимиту в 50 граммов в день, а сокращение до 25 граммов может принести дополнительные преимущества для здоровья. Поэтому потребление сладких газированных напитков, включая квас, следует ограничивать, чтобы избежать избыточного потребления сахара и связанных с этим рисков для здоровья.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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