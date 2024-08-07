Диетолог рассказала, каким категориям людям противопоказан квас

Квас, традиционный напиток, широко популярный в России и Восточной Европе, не рекомендуется к употреблению для определённых категорий людей.
По словам главного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонины Стародубовой, есть несколько причин для таких ограничений.
Стародубова также отметила, что, хоть квас и содержит витамины группы B, ферменты и минералы, его не следует включать в повседневный рацион людей с хроническими заболеваниями.
"Квас не рекомендуется включать в ежедневный рацион людям, страдающим хроническими заболеваниями, такими, например, как сахарный диабет второго типа, заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, и так далее", — сказала Стародубова в разговоре с РИА Новости.
Для тех, кто не может употреблять квас, можно предложить альтернативу в приготовлении окрошки. Вместо кваса можно использовать свежие овощи, зелень и нежирные сорта мяса или птицы, заправляя их кефиром или другими кисломолочными продуктами с низким содержанием жира, такими как айран, тан или пахта.
Современные российские и международные рекомендации по снижению потребления добавленного сахара сводятся к лимиту в 50 граммов в день, а сокращение до 25 граммов может принести дополнительные преимущества для здоровья. Поэтому потребление сладких газированных напитков, включая квас, следует ограничивать, чтобы избежать избыточного потребления сахара и связанных с этим рисков для здоровья.
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