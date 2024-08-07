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Бокал красного вина каждый вечер: полезная привычка или путь к алкоголизму?

Можно ли считать полезной привычкой ежедневное употребление бокала красного вина?

1:11
Здоровье

В современном мире многие российские семьи стремятся создать свои уникальные традиции. Одной из популярных является ежедневное употребление красного вина за ужином или обедом. Однако вопрос о пользе такого ритуала вызывает споры среди специалистов.

Можно ли считать полезной привычкой ежедневное употребление бокала красного вина?
Фото: flickr.com by Joe deSousa, PDM

С одной стороны, натуральное красное вино содержит полифенолы — мощные антиоксиданты, защищающие клетки организма от свободных радикалов и снижающие риск развития рака. Кроме того, напиток из винограда помогает снизить уровень вредного холестерина в крови и благотворно влияет на работу сердца благодаря содержанию процианидинов, укрепляющих стенки сосудов и предотвращающих образование тромбов.

Однако стоит помнить, что чрезмерное употребление алкоголя может привести к зависимости, алкоголизму и проблемам со здоровьем в будущем. Сахар, содержащийся в вине, способен повысить уровень глюкозы в крови и увеличить риск развития диабета. Также возможны побочные эффекты при взаимодействии вина с некоторыми лекарственными препаратами.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гришин Максим
Врач психиатр-нарколог
Специалист Березанцев Андрей
Психотерапевт, психиатр
Специалист Поплевченков Константин
Главный врач, психиатр-нарколог
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