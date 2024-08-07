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Не только внутрь, но и наружно: как репчатый лук помогает справиться с неприятным запахом ног

Репчатый лук может помочь устранить неприятный запах ног

1:02
Здоровье

Лук — один из самых распространённых овощей в мире, однако мало кто знает, что его можно использовать и в лечебных целях. Например, лук помогает избавиться от неприятного запаха ног и очистить кровь.

Репчатый лук может помочь устранить неприятный запах ног
Фото: flickr.com by Tim Sackton, CC BY-SA 2.0

Специалисты издания Livenews24 рассказали, что для этого нужно нарезать лук на небольшие кусочки, положить их в тёплые носки и надеть их на ночь. Важно убедиться, что ломтики лука плотно прилегают к ступням. Этот метод использовался ещё в древности. Китайские целители считали, что на ступнях расположены тысячи нервных окончаний, связанных с внутренними органами.

Современные специалисты объясняют пользу лука следующим образом: овощ уничтожает вредные микроорганизмы на коже, благодаря чему исчезает неприятный запах ног. Фосфорная кислота, содержащаяся в луке, проникает в кровь через кожу и очищает её.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Ниязов Аслан
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