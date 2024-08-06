Вредны ли магазинные йогурты: экспертное мнение

Диетолог: не все йогурты полезны — не стоит брать те, что с добавками

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Йогурты популярны среди людей всех возрастов, но действительно ли они так полезны? Диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова рассказала, что йогурт, благодаря ферментации молочнокислыми бактериями, полезен для организма и подходит даже людям с непереносимостью лактозы.

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Однако она отметила, что не все йогурты одинаково полезны. Магазинные варианты часто содержат добавки и имеют долгий срок хранения, что снижает их пользу. Специалист советует выбирать йогурты с коротким сроком годности и без добавок.

Также она подчеркнула вред красителей, которые могут вызывать аллергию, особенно у детей. Лучший вариант — натуральный йогурт с жирностью 4-5%, к которому можно добавлять орехи и фрукты.