Почему стоит уметь задерживать дыхание: польза для здоровья

Преимущества умения задерживать дыхание для вашего здоровья

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фридайвинг, или ныряние на задержке дыхания, обладает многими преимуществами, которые могут значительно улучшить вашу жизнь. Этот спорт помогает снизить уровень стресса, научившись расслабляться и контролировать дыхание.

Фото: commons.wikimedia.org by Franck Seguin, CC BY-SA 4.0

Благодаря фридайвингу вы сможете повысить уверенность и безопасность на воде, справляться с непредвиденными ситуациями и улучшить дыхательные функции. Также занятия фридайвингом помогают уменьшить застойные явления в пазухах, что может устранить храп и улучшить общее состояние дыхательной системы.

Вдобавок, фридайвинг тренирует концентрацию и фокусировку, подобно медитации, требуя полного присутствия в текущем моменте. Независимо от возраста и расстояния до моря, фридайвинг может стать источником значительных изменений в вашем здоровье и самочувствии.