Какие витамины опасно принимать без консультации специалистов

Дефицит витаминов представляет собой серьёзную проблему для жителей мегаполисов, поэтому специалисты советуют ежегодно проходить проверку на авитаминоз. Терапевт Тамара Захарченко подчеркивает важность консультации с врачом перед приемом любых витаминов.
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В частности, неконтролируемый прием витамина Е может вызвать проблемы с кровью и заболевания печени. Витамин С, хотя и важен для восстановления тканей, в больших дозах без медицинских рекомендаций может привести к серьёзным проблемам ЖКТ, включая внутренние кровотечения.
Витамин А полезен для кожи и костей, но его избыток опасен для беременных, так как может повредить плод. Захарченко настоятельно советует избегать самостоятельного приёма витаминов и всегда консультироваться со специалистом, чтобы избежать негативных последствий.
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр.
Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)