Какие витамины опасно принимать без консультации специалистов

Терапевт Захарченко: какие витамины нельзя принимать самостоятельно

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дефицит витаминов представляет собой серьёзную проблему для жителей мегаполисов, поэтому специалисты советуют ежегодно проходить проверку на авитаминоз. Терапевт Тамара Захарченко подчеркивает важность консультации с врачом перед приемом любых витаминов.

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В частности, неконтролируемый прием витамина Е может вызвать проблемы с кровью и заболевания печени. Витамин С, хотя и важен для восстановления тканей, в больших дозах без медицинских рекомендаций может привести к серьёзным проблемам ЖКТ, включая внутренние кровотечения.

Витамин А полезен для кожи и костей, но его избыток опасен для беременных, так как может повредить плод. Захарченко настоятельно советует избегать самостоятельного приёма витаминов и всегда консультироваться со специалистом, чтобы избежать негативных последствий.