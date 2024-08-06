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Какие витамины опасно принимать без консультации специалистов

Терапевт Захарченко: какие витамины нельзя принимать самостоятельно

0:55
Здоровье

Дефицит витаминов представляет собой серьёзную проблему для жителей мегаполисов, поэтому специалисты советуют ежегодно проходить проверку на авитаминоз. Терапевт Тамара Захарченко подчеркивает важность консультации с врачом перед приемом любых витаминов.

Терапевт Захарченко: какие витамины нельзя принимать самостоятельно
Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info

В частности, неконтролируемый прием витамина Е может вызвать проблемы с кровью и заболевания печени. Витамин С, хотя и важен для восстановления тканей, в больших дозах без медицинских рекомендаций может привести к серьёзным проблемам ЖКТ, включая внутренние кровотечения.

Витамин А полезен для кожи и костей, но его избыток опасен для беременных, так как может повредить плод. Захарченко настоятельно советует избегать самостоятельного приёма витаминов и всегда консультироваться со специалистом, чтобы избежать негативных последствий.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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