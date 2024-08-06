Забудьте о диетах без жиров: можете набрать вес еще больше

Жиры несправедливо считаются вредными, и их часто избегают в рационе, что может привести к серьёзным негативным последствиям для здоровья. Жиры, наряду с белками, выполняют важную структурную функцию в организме.
Недостаток жиров может вызвать дисбиоз кишечника, воспалительные процессы, снижение иммунитета и дефициты макро- и микроэлементов. Жиры также необходимы для поддержания здоровых клеток, когнитивных функций и устойчивости сосудов.
Кроме того, без жиров не усваиваются важные жирорастворимые витамины, что ухудшает состояние кожи, волос и зрения. Репродуктивная система также страдает, так как половые гормоны синтезируются из холестерина.
Недостаток жиров может привести к частым перекусам углеводами, что вызывает набор веса. Восстановление после длительного исключения жиров требует времени.
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