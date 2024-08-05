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Горечь во рту: узнайте настоящую причину и как с ней бороться

Врач-диагност Малиновская объяснила, что вызывает горечь во рту

0:58
Здоровье

Горечь во рту не всегда связана с проблемами со здоровьем и может возникнуть по ряду причин, таких как употребление определённой пищи или приём медикаментов.

Врач-диагност Малиновская объяснила, что вызывает горечь во рту
Фото: flickr.com by Хуанедк, CC BY 2.0

Врач-диагност Ольга Малиновская объясняет, что такие лекарства, как тетрациклин и некоторые сердечно-сосудистые препараты, могут вызвать горький привкус. Если симптом не проходит несколько дней, стоит обратиться к врачу.

Причины могут быть связаны с заболеваниями пищеварительного тракта, желчного пузыря или стоматологическими проблемами. Желчь, которая помогает в переваривании жиров, может вырабатываться избыточно из-за изменений в рационе.

Среди заболеваний, вызывающих горечь, упоминаются холецистит, камни в желчном пузыре, панкреатит и гастрит. В таких случаях Малиновская рекомендует обратиться к терапевту или гастроэнтерологу для диагностики и лечения.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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