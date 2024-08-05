Горечь во рту: узнайте настоящую причину и как с ней бороться

Врач-диагност Малиновская объяснила, что вызывает горечь во рту

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Горечь во рту не всегда связана с проблемами со здоровьем и может возникнуть по ряду причин, таких как употребление определённой пищи или приём медикаментов.

Фото: flickr.com by Хуанедк, CC BY 2.0

Врач-диагност Ольга Малиновская объясняет, что такие лекарства, как тетрациклин и некоторые сердечно-сосудистые препараты, могут вызвать горький привкус. Если симптом не проходит несколько дней, стоит обратиться к врачу.

Причины могут быть связаны с заболеваниями пищеварительного тракта, желчного пузыря или стоматологическими проблемами. Желчь, которая помогает в переваривании жиров, может вырабатываться избыточно из-за изменений в рационе.

Среди заболеваний, вызывающих горечь, упоминаются холецистит, камни в желчном пузыре, панкреатит и гастрит. В таких случаях Малиновская рекомендует обратиться к терапевту или гастроэнтерологу для диагностики и лечения.