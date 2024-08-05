Зубные проблемы могут быть наследственными: что говорят стоматологи

Большинство проблем с зубами мы приобретаем в течение жизни, но стоматологи утверждают, что многие из них передаются по наследству. Врач-стоматолог Лилия Петрова рассказала о трёх наиболее распространённых генетических дефектах зубов.
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Проблемы с прикусом: в 85% случаев дети наследуют аномалию прикуса от одного из родителей. Это может включать скученность зубов или плохое развитие одной из челюстей. После смены молочных зубов рекомендуется посетить ортодонта.
Нарушения развития эмали: при этом состоянии эмаль или дентин неправильно формируются, приводя к дефектам — зубы могут быть слишком тёмными или обесцвеченными. Даже бороздки на зубах считаются дефектами эмали.
Жёлтые или серые зубы: этот дефект передается в 90% случаев. Часто достаточно профессиональной чистки, но можно рассмотреть отбеливание с консультацией врача.
Посещение стоматолога и соблюдение его рекомендаций помогут справиться с этими наследственными проблемами.
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.