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Зубные проблемы могут быть наследственными: что говорят стоматологи

Стоматолог Петрова о том, как избежать наследственных проблем с зубами

1:09
Здоровье

Большинство проблем с зубами мы приобретаем в течение жизни, но стоматологи утверждают, что многие из них передаются по наследству. Врач-стоматолог Лилия Петрова рассказала о трёх наиболее распространённых генетических дефектах зубов.

Стоматолог Петрова о том, как избежать наследственных проблем с зубами
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, CC0
  • Проблемы с прикусом: в 85% случаев дети наследуют аномалию прикуса от одного из родителей. Это может включать скученность зубов или плохое развитие одной из челюстей. После смены молочных зубов рекомендуется посетить ортодонта.
  • Нарушения развития эмали: при этом состоянии эмаль или дентин неправильно формируются, приводя к дефектам — зубы могут быть слишком тёмными или обесцвеченными. Даже бороздки на зубах считаются дефектами эмали.
  • Жёлтые или серые зубы: этот дефект передается в 90% случаев. Часто достаточно профессиональной чистки, но можно рассмотреть отбеливание с консультацией врача.

Посещение стоматолога и соблюдение его рекомендаций помогут справиться с этими наследственными проблемами.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Специалист Поляков Дмитрий
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
Специалист Гасаналиев Рамазан
Проводит удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости), пластику перфорации верхнечелюстной пазухи, вскрытие абсцессов, иссечение капюшона, удаление доброкачественных образований.
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