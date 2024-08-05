Зубные проблемы могут быть наследственными: что говорят стоматологи

Стоматолог Петрова о том, как избежать наследственных проблем с зубами

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Большинство проблем с зубами мы приобретаем в течение жизни, но стоматологи утверждают, что многие из них передаются по наследству. Врач-стоматолог Лилия Петрова рассказала о трёх наиболее распространённых генетических дефектах зубов.

Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, CC0

Проблемы с прикусом : в 85% случаев дети наследуют аномалию прикуса от одного из родителей. Это может включать скученность зубов или плохое развитие одной из челюстей. После смены молочных зубов рекомендуется посетить ортодонта.

: в 85% случаев дети наследуют аномалию прикуса от одного из родителей. Это может включать скученность зубов или плохое развитие одной из челюстей. После смены молочных зубов рекомендуется посетить ортодонта. Нарушения развития эмали : при этом состоянии эмаль или дентин неправильно формируются, приводя к дефектам — зубы могут быть слишком тёмными или обесцвеченными. Даже бороздки на зубах считаются дефектами эмали.

: при этом состоянии эмаль или дентин неправильно формируются, приводя к дефектам — зубы могут быть слишком тёмными или обесцвеченными. Даже бороздки на зубах считаются дефектами эмали. Жёлтые или серые зубы: этот дефект передается в 90% случаев. Часто достаточно профессиональной чистки, но можно рассмотреть отбеливание с консультацией врача.

Посещение стоматолога и соблюдение его рекомендаций помогут справиться с этими наследственными проблемами.