Отбеливание зубов кокосовым маслом: обман маркетологов или реальная польза

Стоматолог Хачатурова о кокосовом масле: эффективно ли оно для зубов

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последнее время кокосовое масло активно используется в продуктах по уходу за полостью рта. Стоматолог Ксения Хачатурова объясняет, что, несмотря на популярность, кокосовое масло не обладает отбеливающими свойствами.

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Однако его использование может способствовать улучшению гигиены полости рта благодаря созданию последовательной процедуры ухода, что действительно полезно для дёсен и зубов.

Ксения утверждает, что единственный эффективный способ отбеливания зубов — это применение перекиси водорода или карбамида. Все другие методы, включая использование кокосового масла, обеспечивают лишь временный эффект.

Тем не менее, кокосовое масло обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, что делает его полезным для общего здоровья полости рта. Оно помогает бороться с бактериальным налётом и улучшает состояние дёсен и зубов.

Кокосовое масло можно использовать при отсутствии аллергии на него. Важно выбирать органические продукты, такие как кокосовое масло extra-virgin, чтобы избежать нежелательных эффектов.