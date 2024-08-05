Отбеливание зубов кокосовым маслом: обман маркетологов или реальная польза

В последнее время кокосовое масло активно используется в продуктах по уходу за полостью рта. Стоматолог Ксения Хачатурова объясняет, что, несмотря на популярность, кокосовое масло не обладает отбеливающими свойствами.
Однако его использование может способствовать улучшению гигиены полости рта благодаря созданию последовательной процедуры ухода, что действительно полезно для дёсен и зубов.
Ксения утверждает, что единственный эффективный способ отбеливания зубов — это применение перекиси водорода или карбамида. Все другие методы, включая использование кокосового масла, обеспечивают лишь временный эффект.
Тем не менее, кокосовое масло обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, что делает его полезным для общего здоровья полости рта. Оно помогает бороться с бактериальным налётом и улучшает состояние дёсен и зубов.
Кокосовое масло можно использовать при отсутствии аллергии на него. Важно выбирать органические продукты, такие как кокосовое масло extra-virgin, чтобы избежать нежелательных эффектов.
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