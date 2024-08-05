Ваша бессонница связана с едой: проверьте свой рацион

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Нутрициолог Горин: как питание влияет на сон

1:04
Здоровье

Вы следуете всем рекомендациям для улучшения сна, но бессонница не отступает? Диетолог и нутрициолог Стас Горин утверждает, что причиной могут быть некоторые продукты в вашем рационе.

Нутрициолог Горин: как питание влияет на сон
Фото: unsplash.com by Элли О, CC0

Острая пища, такая как крылышки или суп карри, может вызвать кислотный рефлюкс, мешая засыпать. Помидоры, часто присутствующие в пицце и итальянских блюдах, также провоцируют рефлюкс.

Сладкие десерты, особенно шоколадное мороженое, увеличивают уровень сахара в крови, вызывая проблемы с желудком и нарушая сон. Молоко из-за лактозы может стать причиной рефлюкса, а ароматизированные газировки часто содержат скрытый кофеин.

Мятный чай, казалось бы, полезный для сна, также провоцирует кислотный рефлюкс. Вместо этих продуктов перед сном лучше выбирать сложные углеводы с высоким содержанием клетчатки и постные белки. Также важно контролировать размер порций и калорийность вечернего приема пищи.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
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