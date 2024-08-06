Гастроэнтеролог объяснила, почему опасно наедаться перед сном

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Врач Соснина: плотная еда на ночь может спровоцировать поражение пищевода

2:10
Здоровье

Врачи рекомендуют воздержаться от приёма пищи за 2-3 часа до сна, так как это может нанести серьёзный вред здоровью. Гастроэнтеролог и гепатолог Людмила Соснина из "СМ-Клиники" объясняет это особенностями процесса пищеварения.

Врач Соснина: плотная еда на ночь может спровоцировать поражение пищевода
Фото: commons.wikimedia.org by JIP, CC BY-SA 4.0

Эксперт рассказала, что пищеварение начинается в ротовой полости, где ферменты слюны расщепляют углеводы. Затем в желудке вырабатывается соляная кислота, способствующая перевариванию белков. В желудке пища находится 2-3 часа, после чего она поступает в тонкую кишку для всасывания питательных веществ. Белки, жиры и углеводы перевариваются дольше всего.

Сон важен для правильной работы головного мозга, иммунной системы и гормонального баланса организма. Во время сна синтезируются важные гормоны. Сон — это активный процесс, и важно, чтобы ничто не мешало организму выполнять свои функции, подчеркнула гепатолог.

Если человек ест на ночь, организм вынужден отказаться от восстановления и обновления, переключаясь на переваривание пищи, что приводит к потере энергии и ресурсов. Это может привести к диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, расстройству пищевого поведения и обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, пишет Газета.Ru.

Ночью активность ферментов слюны и желудочного сока снижается, что затрудняет нормальное переваривание пищи и усвоение питательных веществ. После плотной еды перед сном может возникнуть обратный заброс содержимого желудка в пищевод, что приводит к поражению пищевода.

Рекомендуется есть не позднее чем за 2-3 часа до сна, чтобы завершить все активные пищеварительные процессы.

"Но если чувство голода не дает покоя и очень хочется перекусить перед сном, то можно есть легкую белковую пищу, которая быстро усваивается (белковый омлет, творог без сахара, натуральный йогурт, отварная рыба), полезно будет выпить успокаивающий травяной чай", — добавила специалист.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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