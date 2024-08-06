Диетолог перечислила пять вредных привычек, которые мешают сбросить лишний вес

Спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева перечислила пять вредных привычек, мешающих похудению.
Фото: freepik.com by stockking, PDM
Пропуск завтрака: завтрак запускает метаболизм, даёт энергию и настраивает на продуктивную работу в течение дня.
Малоподвижный образ жизни: замедляет метаболизм и способствует накоплению жира.
Употребление фруктов на ночь: фрукты лучше есть в первой половине дня до 16 часов, так как они содержат натуральные сахара, которые могут вызвать вздутие живота и метеоризм.
Поздний отход ко сну: нарушает восстановление организма, укрепление иммунитета и баланс гормонов, что важно для здоровья и похудения. Спать в сутки нужно не менее 7-8 часов, подчеркнула специалист.
Быстрое питание: организм не успевает переваривать пищу, и наступает чувство голода, что приводит к перееданию.
"Плохая привычка — есть слишком быстро, на бегу, не пережевывать. Когда мы едим слишком быстро, организм не успевает переваривать ту пищу, что поступила к нему, и не наступает насыщение. Есть вероятность, что мы съедим гораздо больше, чем нам действительно нужно", — пояснила диетолог в разговоре с изданием "Звезда".
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия