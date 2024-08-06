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Диетолог перечислила пять вредных привычек, которые мешают сбросить лишний вес

Диетолог посоветовала желающим похудеть не есть слишком быстро и ложиться раньше

1:19
Здоровье

Спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева перечислила пять вредных привычек, мешающих похудению.

Диетолог посоветовала желающим похудеть не есть слишком быстро и ложиться раньше
Фото: freepik.com by stockking, PDM
  1. Пропуск завтрака: завтрак запускает метаболизм, даёт энергию и настраивает на продуктивную работу в течение дня.
  2. Малоподвижный образ жизни: замедляет метаболизм и способствует накоплению жира.
  3. Употребление фруктов на ночь: фрукты лучше есть в первой половине дня до 16 часов, так как они содержат натуральные сахара, которые могут вызвать вздутие живота и метеоризм.
  4. Поздний отход ко сну: нарушает восстановление организма, укрепление иммунитета и баланс гормонов, что важно для здоровья и похудения. Спать в сутки нужно не менее 7-8 часов, подчеркнула специалист.
  5. Быстрое питание: организм не успевает переваривать пищу, и наступает чувство голода, что приводит к перееданию.

"Плохая привычка — есть слишком быстро, на бегу, не пережевывать. Когда мы едим слишком быстро, организм не успевает переваривать ту пищу, что поступила к нему, и не наступает насыщение. Есть вероятность, что мы съедим гораздо больше, чем нам действительно нужно", — пояснила диетолог в разговоре с изданием "Звезда".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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