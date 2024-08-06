Диетолог перечислила пять вредных привычек, которые мешают сбросить лишний вес

Спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева перечислила пять вредных привычек, мешающих похудению.

"Плохая привычка — есть слишком быстро, на бегу, не пережевывать. Когда мы едим слишком быстро, организм не успевает переваривать ту пищу, что поступила к нему, и не наступает насыщение. Есть вероятность, что мы съедим гораздо больше, чем нам действительно нужно", — пояснила диетолог в разговоре с изданием "Звезда".