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Нутрициолог рассказала, как приготовить полезную окрошку

Нутрициолог Деккер посоветовала заправлять окрошку кефиром вместо кваса

1:34
Здоровье

Нутрициолог и член Национального общества диетологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер поделилась советами по приготовлению окрошки, которые помогут избежать негативных последствий для здоровья.

Нутрициолог Деккер посоветовала заправлять окрошку кефиром вместо кваса
Фото: freepik.com by timolina, PDM

По мнению Деккер, для того чтобы окрошка была полезной для организма, рекомендуется использовать отварное мясо и кисломолочные продукты в качестве заправки.

"Если при приготовлении окрошки будут использоваться свежие овощи и зелень, а вместо продуктов глубокой переработки — отварное мясо птицы или говядина, то окрошка будет нести пользу для организма. Заправлять её лучше кефиром, потому что он, в отличие от кваса, содержит дополнительные незаменимые аминокислоты и является молочным источником белка", — сказала Деккер в беседе с изданием "Звезда".

Деккер также подчеркнула, что большой риск при использовании кваса заключается в невозможности проверить его качество, и покупателю приходится полагаться на добросовестность производителя.

Кисломолочные продукты, такие как кефир или сыворотка, обеспечат больше питательных веществ для клеток вашего организма, добавила нутрициолог.

Итак, чтобы окрошка приносила максимальную пользу, Деккер дает следующие рекомендации.

  1. Используйте свежие овощи и зелень.
  2. В качестве белкового компонента выбирайте отварное мясо птицы или говядины.
  3. Заправляйте окрошку кисломолочными продуктами, такими как кефир или сыворотка.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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