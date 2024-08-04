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Опасная сторона фитнес-браслетов: как они могут навредить вашей коже

Врач Агилар о влиянии фитнес-браслетов на здоровье кожи

0:54
Здоровье

Фитнес-гаджеты, такие как браслеты и часы, могут иметь нежелательные последствия для кожи пользователей. Доктор Натали Агилар рассказала о рисках использования этих устройств.

Врач Агилар о влиянии фитнес-браслетов на здоровье кожи
Фото: PxHere is licensed under CC0 Public Domain

Пот, грязь и косметические средства могут скапливаться под браслетом, создавая идеальные условия для размножения бактерий. Это может привести к раздражению кожи и инфекциям. Основной причиной сыпи на запястьях является слишком тугое прилегание устройства, что усугубляется обильным потоотделением.

Повышенная влажность разрушает кислотную оболочку кожи, делая её более восприимчивой к материалам браслета. Доктор Агилар рекомендует ослаблять браслет, регулярно очищать устройство и кожу, а также делать перерывы в ношении гаджетов. Один из вариантов — носить гаджет на другой руке.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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