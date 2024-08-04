Шпинат может навредить вашему здоровью: как избежать этого

Шпинат может как приносить пользу, так и вредить здоровью. Щавелевая кислота в его составе может ухудшить состояние организма, особенно если злоупотреблять продуктом. Диетолог Анастасия Зайцева предупреждает, что шпинат, несмотря на его высокую полезность, может вызывать аллергические реакции из-за содержания гистамина.
Важно внимательно следить за реакцией организма, особенно у детей. Тем не менее, шпинат является богатым источником витаминов, флавоноидов, пищевых волокон и редких жирных кислот.
Рекомендуется замачивать шпинат в растворе с солью и уксусом перед употреблением для удаления возможных следов насекомых и патогенной флоры. Врач-диетолог Алексей Кабанов также дал совет по употреблению лимона для максимальной пользы.
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