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Шпинат может навредить вашему здоровью: как избежать этого

Советы диетологов: как шпинат может повлиять на ваше здоровье

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Здоровье

Шпинат может как приносить пользу, так и вредить здоровью. Щавелевая кислота в его составе может ухудшить состояние организма, особенно если злоупотреблять продуктом. Диетолог Анастасия Зайцева предупреждает, что шпинат, несмотря на его высокую полезность, может вызывать аллергические реакции из-за содержания гистамина.

Советы диетологов: как шпинат может повлиять на ваше здоровье
Фото: Own work by Hannahdownes, CC BY-SA 4.0

Важно внимательно следить за реакцией организма, особенно у детей. Тем не менее, шпинат является богатым источником витаминов, флавоноидов, пищевых волокон и редких жирных кислот.

Рекомендуется замачивать шпинат в растворе с солью и уксусом перед употреблением для удаления возможных следов насекомых и патогенной флоры. Врач-диетолог Алексей Кабанов также дал совет по употреблению лимона для максимальной пользы.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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