Лечение гипергидроза: от дезодорантов до ботокса

Эффективные способы борьбы с избыточным потоотделением

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гипергидроз — это состояние повышенного потоотделения, которое может быть вызвано генетическими факторами, аутоиммунными, эндокринологическими, гормональными и онкологическими заболеваниями, болезнями сердца, операциями на грудной клетке, приемом некоторых лекарств и избыточным весом.

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Чтобы справиться с гипергидрозом, важно сначала выявить его причину. Эффективные методы борьбы включают использование дезодорантов и антиперспирантов, соблюдение гигиены и выбор одежды из натуральных тканей.

Важно наносить дезодорант на чистую и сухую кожу и учитывать его состав. Более эффективным решением может быть применение ботулотоксина типа А, который помогает забыть о проблеме на 6-8 месяцев, но требует консультации с врачом.