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Кардиолог поделилась эффективным методом снижения давления без лекарств

Кардиолог Бязрова: снизить давление без лекарств поможет горячая ванна для ног

1:35
Здоровье

Повышение артериального давления может привести к серьёзным осложнениям, таким как инфаркт миокарда, инсульт, почечная недостаточность и потеря зрения. Поэтому важно контролировать своё давление и при необходимости обратиться к врачу.

Кардиолог Бязрова: снизить давление без лекарств поможет горячая ванна для ног
Фото: volgograd.ru by Администрация Волгоградской области is licensed under ttribution-ShareAlike 3.0 Unported

Для снижения давления без применения лекарств можно использовать горячие ванны для ног. Об этом методе рассказала врач-кардиолог "СМ-Клиника" Фариза Бязрова.

Специалист объяснила, что расширение периферических сосудов приводит к перераспределению крови и снижению системного артериального давления.

"Наиболее эффективным методом считается горячая ванна для ног. За счет расширения периферических сосудов происходит перераспределение крови и, как следствие, снижение системного артериального давления. Кроме этого, нужно положить прохладный компресс на лоб и на плечи, небольшое сужение сосудов приведет к уменьшению нагрузки на сосуды головного мозга", — рассказала кардиолог.

Кроме того, для профилактики повышения давления следует отказаться от курения, увеличить физическую активность, ограничить употребление кофе и алкоголя, напоминает Газета.Ru.

Нормальные цифры артериального давления для любого возраста составляют 100-135/70-85 мм рт. ст. Если давление превышает эти значения, необходимо обратиться к врачу для обследования и назначения соответствующего лечения.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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