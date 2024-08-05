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Диетолог рассказала о целебных свойствах солёных огурцов и других домашних солений

Medical Insider: домашние соленья положительно влияют на здоровье

1:03
Здоровье

Диетолог Меган Рузвельт утверждает, что домашние соленья обладают рядом полезных свойств. По её информации, они содержат натрий и полезные бактерии, которые положительно влияют на здоровье человека.

Medical Insider: домашние соленья положительно влияют на здоровье
Фото: commons.wikimedia.org by Marcin Floryan, CC BY 3.0

Соленья, особенно солёные огурцы, являются естественными пребиотиками, которые способствуют росту полезных микроорганизмов в кишечнике и улучшают пищеварение. Кроме того, они помогают поддерживать электролитный баланс в организме и предотвращают мышечные судороги.

Меган Рузвельт в разговоре с Medical Insider также отметила, что употребление солений снижает риск развития депрессии и тревожных расстройств, а также способствует профилактике кариеса, гингивита, диабета, аллергии и инфекций мочевыводящих путей.

Однако следует помнить, что некоторым людям употребление солений противопоказано. В частности, от них следует отказаться при гипертонии, слабом иммунитете и беременности.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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