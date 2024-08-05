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Дерматолог рассказала, из-за чего в летний период чаще появляются высыпания на коже

Дерматолог Ражева: летом высыпаний на коже становится больше из-за жары и солнца

1:53
Здоровье

Высокая температура, влажность воздуха и ультрафиолетовое излучение могут вызывать обострения различных кожных заболеваний, таких как акне, дерматит, псориаз и герпес, особенно в весенне-летний период.

Дерматолог Ражева: летом высыпаний на коже становится больше из-за жары и солнца
Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Köhler, CC BY-SA 4.0

Как объяснила врач-дерматолог медицинской компании "СберЗдоровье" Полина Ражева, эти факторы влияют на выработку кожного сала, что приводит к появлению высыпаний на лице, спине, плечах и груди.

"Жаркая погода и воздействие солнечных лучей увеличивают образование кожного сала, за счет чего появляются высыпания на коже лица, иногда и на спине, плечах, груди: припухлости, гнойнички, глубокие подкожные уплотнения красного или синюшно-багрового цвета", — рассказала врач.

Жаркая погода и солнечные лучи также способствуют обострению герпеса — вирусного заболевания, проявляющегося в виде пузырьковых высыпаний на покрасневшей коже, пишет Газета.Ru.

Летом также может ухудшаться состояние пациентов с атопическим дерматитом — генетически обусловленным хроническим воспалением кожи, характеризующимся сухостью, зудом и появлением высыпаний. Псориаз, ещё одно хроническое заболевание кожи, также может обостряться в летний период, проявляясь в виде красных припухлостей и бляшек, покрытых серебристо-белыми чешуйками.

Для предотвращения обострений кожных заболеваний необходимо соблюдать профилактические меры: использовать солнцезащитные кремы, носить лёгкую одежду и головные уборы, избегать пребывания на солнце в часы его максимальной активности (с 11 до 16 часов), а также увлажнять кожу специальными кремами для поддержания её защитной и барьерной функций.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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