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Раскрыты катастрофические последствия попыток снять отёки или сбросить вес фуросемидом

Нефролог Есаян предупредил о зависимости от мочегонных при необоснованном приёме

1:27
Здоровье

Мощный мочегонный эффект фуросемида делает его соблазнительным для самоназначения в качестве средства для борьбы с отёками или лишним весом. Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой нефрологии и диализа ФПО Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова, главный нефролог Северо-Западного федерального округа Ашот Есаян объяснил, чем это опасно.

Нефролог Есаян предупредил о зависимости от мочегонных при необоснованном приёме
Фото: Клуб новокузнецких мам by Ксения Чканова, PDM

"Это серьёзная проблема, потому что обычно когда начинают с одной таблетки, с полтаблетки, потом постепенно продолжают всё увеличивать и увеличивать. Я видел пациентку, которая 40 таблеток в день принимала фуросемида. Почка привыкает к этому мочегонному, фуросемиду, и уже как только прекращают принимать, моча прекращается", — рассказал он "Правде.Ру".

"Мы специальными препаратами снимаем эту зависимость. Чем раньше, тем лучше. Нередко приходится привлекать и психотерапевтов, и психиатров", — добавил собеседник издания.

Без помощи нефролога также не обойтись — долгий приём препарата может привести к кальцификации почек. "Откладываются соли кальция в почечной паренхиме, и повреждается почка. Может повышаться уровень мочевой кислоты — это чревато развитием подагры", — заключил специалист.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Дасаева Людмила
Специалист в направлениях: терапия, кардиология, кардиоревматология, нефрология, гериатрия, функциональная и ультразвуковая диагностика
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Леонтьева Юлия
Проводит вакцинацию и наблюдение в поствакцинальном периоде, разработку и подбор индивидуальных схем вакцинации, в том числе у детей с особенностями развития и здоровья
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