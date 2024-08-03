EJMCR: сильные растительные антиоксиданты ксантоны способны бороться с нефропатией и ретинопатией, которые возникают при диабете

Учёные из Университета Дибругарх в Индии выяснили, что растительные соединения, называемые ксантоны, могут помочь в борьбе с такими осложнениями диабета, как нефропатия и ретинопатия.
В своём исследование они проанализировали свойства ксантонов, содержащихся во многих овощах, фруктах и ягодах.
В результате выяснилось, что ксантоны мангиферин и альфа-мангостин могут предотвратить повреждение почек, которое связано с особой формой разрушения клеток. Например, альфа-мангостин защищает от диабетической нефропатии, смягчая процесс самоуничтожения клеток почек. Этот же ксантон способен снижать разрушение клеток и в сетчатке глаз, препятствуя возникновению диабетической ретинопатии.
Исследователи отметили, что именно поэтому при сахарном диабете необходимо обязательно употреблять растительную пищу, пишет European Journal of Medicinal Chemistry Reports (EJMCR).
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь