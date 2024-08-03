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EJMCR: сильные растительные антиоксиданты ксантоны способны бороться с нефропатией и ретинопатией, которые возникают при диабете

Учёные доказали пользу растительной пищи при диабете

1:03
Здоровье

Учёные из Университета Дибругарх в Индии выяснили, что растительные соединения, называемые ксантоны, могут помочь в борьбе с такими осложнениями диабета, как нефропатия и ретинопатия.

Учёные доказали пользу растительной пищи при диабете
Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

В своём исследование они проанализировали свойства ксантонов, содержащихся во многих овощах, фруктах и ягодах.

В результате выяснилось, что ксантоны мангиферин и альфа-мангостин могут предотвратить повреждение почек, которое связано с особой формой разрушения клеток. Например, альфа-мангостин защищает от диабетической нефропатии, смягчая процесс самоуничтожения клеток почек. Этот же ксантон способен снижать разрушение клеток и в сетчатке глаз, препятствуя возникновению диабетической ретинопатии.

Исследователи отметили, что именно поэтому при сахарном диабете необходимо обязательно употреблять растительную пищу, пишет European Journal of Medicinal Chemistry Reports (EJMCR).

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Халидова Кистаман
Проводит диагностику и лечение заболеваний внутренних органов по направлениям: кардиология, пульмонология, нефрология, гастроэнтерология
Специалист Гордеева Татьяна
Детский нефролог
Специалист Едифанова Ольга
Детский нефролог
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