EJMCR: сильные растительные антиоксиданты ксантоны способны бороться с нефропатией и ретинопатией, которые возникают при диабете

Учёные доказали пользу растительной пищи при диабете

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Университета Дибругарх в Индии выяснили, что растительные соединения, называемые ксантоны, могут помочь в борьбе с такими осложнениями диабета, как нефропатия и ретинопатия.

Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

В своём исследование они проанализировали свойства ксантонов, содержащихся во многих овощах, фруктах и ягодах.

В результате выяснилось, что ксантоны мангиферин и альфа-мангостин могут предотвратить повреждение почек, которое связано с особой формой разрушения клеток. Например, альфа-мангостин защищает от диабетической нефропатии, смягчая процесс самоуничтожения клеток почек. Этот же ксантон способен снижать разрушение клеток и в сетчатке глаз, препятствуя возникновению диабетической ретинопатии.

Исследователи отметили, что именно поэтому при сахарном диабете необходимо обязательно употреблять растительную пищу, пишет European Journal of Medicinal Chemistry Reports (EJMCR).