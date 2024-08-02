Врач рассказал о пользе йогурта и кефира

При выборе между кефиром и йогуртом следует учитывать несколько аспектов. Как отметил заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание", диетолог-консультант Алексей Кабанов, эффективность молочных продуктов может быть оспорена из-за избыточного употребления и содержания остаточных антибиотиков, о чём он рассказал aif.ru.
"В кефире и йогуртах одинаково содержатся полезные для человека кисломолочные микроорганизмы. Конечно, процесс приготовления немного отличается, но с точки зрения потребителя это очень близкие и полезные продукты", — объяснил специалист.
Кефир и йогурт обладают похожими кисломолочными свойствами, но различаются по вкусу и воздействию на кислотность желудка. Регулярное употребление кефира может увеличить кислотность желудка, поэтому его рекомендуется употреблять не более одного раза в неделю. Йогурт, будучи менее кислым, часто включает добавленные сахара, что умоляет его пользу.
Домашний йогурт, приготовленный из пастеризованного молока и без добавок, лучше кефира из магазина. В отличие от йогурта, кефир труднее сделать дома, в то время как для йогурта можно использовать готовые закваски.
При употреблении в умеренных количествах (1-2 раза в неделю по 200-300 мл) как кефир, так и йогурт способствуют улучшению микробиома, пищеварения и обогащают организм дополнительным белком и кальцием. Лёгкие йогурты можно использовать вместо сметаны в салатах, что значительно снижает их жирность.
Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.