Врач назвала пять продуктов, способствующих улучшению работы мозга

Врач Ратникова: рацион стоит обогатить фруктами, орехами и семенами

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наш мозг работает постоянно, и для его нормального функционирования необходимы определённые продукты. Терапевт и кардиолог Анна Ратникова в эфире телеканала "Санкт-Петербург" назвала лучшие продукты питания для улучшения работы мозга.

Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, CC BY-SA 4.0

"Рацион стоит насытить фруктами и овощами, отдавая предпочтение большому количеству овощей, орехам и семенам, жирным сортам рыб, и обязательно полноценный белок. Уменьшаем количество обработанной пищи любого формата, фастфуд, полуфабрикаты, сахар", — уточнила врач.

Врач отметила, что однократное употребление фастфуда, например бургера или газировки, не принесёт значительного вреда. Однако регулярное потребление такой пищи может привести к нехватке витаминов группы В, белка и полиненасыщенных жирных кислот, необходимых для нормальной работы мозга.

Специалист советует пересмотреть рацион при появлении следующих симптомов: ухудшение памяти, снижение концентрации и внимания, трудности с речью, проблемы с многозадачностью, нарушения сна и повышенная тревожность.

"Снижение самокритики — это тоже симптом со стороны когнитивной сферы. Тут необходимо обращать внимание на замечания окружающих и обращаться к специалисту-неврологу, чтобы оценить комплексно когнитивную функцию", — резюмировала специалист.