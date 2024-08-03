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Врач назвала пять продуктов, способствующих улучшению работы мозга

Врач Ратникова: рацион стоит обогатить фруктами, орехами и семенами

1:28
Здоровье

Наш мозг работает постоянно, и для его нормального функционирования необходимы определённые продукты. Терапевт и кардиолог Анна Ратникова в эфире телеканала "Санкт-Петербург" назвала лучшие продукты питания для улучшения работы мозга.

Врач Ратникова: рацион стоит обогатить фруктами, орехами и семенами
Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, CC BY-SA 4.0

"Рацион стоит насытить фруктами и овощами, отдавая предпочтение большому количеству овощей, орехам и семенам, жирным сортам рыб, и обязательно полноценный белок. Уменьшаем количество обработанной пищи любого формата, фастфуд, полуфабрикаты, сахар", — уточнила врач.

Врач отметила, что однократное употребление фастфуда, например бургера или газировки, не принесёт значительного вреда. Однако регулярное потребление такой пищи может привести к нехватке витаминов группы В, белка и полиненасыщенных жирных кислот, необходимых для нормальной работы мозга.

Специалист советует пересмотреть рацион при появлении следующих симптомов: ухудшение памяти, снижение концентрации и внимания, трудности с речью, проблемы с многозадачностью, нарушения сна и повышенная тревожность.

"Снижение самокритики — это тоже симптом со стороны когнитивной сферы. Тут необходимо обращать внимание на замечания окружающих и обращаться к специалисту-неврологу, чтобы оценить комплексно когнитивную функцию", — резюмировала специалист.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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