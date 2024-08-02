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Крайне токсичны: каких цветов на даче лучше не избегать

Фитотерапевт Степенский: ландыши могут спровоцировать тошноту и галлюцинации

1:35
Здоровье

Во время отдыха на даче многие хотят нарвать цветов и привезти их в городскую квартиру. Однако не все цветущие растения подходят для составления букетов, так как некоторые из них могут быть ядовитыми и представлять серьёзную угрозу для здоровья. Об этом заявил кандидат медицинских наук и врач-фитотерапевт Андрей Степенский в интервью радио Sputnik.

Фитотерапевт Степенский: ландыши могут спровоцировать тошноту и галлюцинации
Фото: flickr.com by bastus917, CC BY-SA 2.0

Например, дельфиниум, который часто выращивают в садах, содержит алкалоиды, способные угнетать нервную и сердечно-сосудистую системы, а также вызывать проблемы с пищеварением.

Опасны для здоровья и симпатичные жёлтые лютики. При контакте с слизистыми оболочками они могут вызывать тошноту и рвоту. Нарциссы могут вызвать такую же реакцию, включая потерю сознания, при контакте с ними. Также не рекомендуется использовать в букетах адонис, содержащий сердечный гликозид, а ландыши представляют ещё большую опасность.

"Ядовиты все части ландыша. Особенно токсичны ягоды, они содержат сердечный гликозид, который при попадании на слизистые может вызвать слабость, тошноту, рвоту, могут быть даже галлюцинации. Он также замедляет пульс, вплоть до остановки сердцебиения", — отметил специалист.

Андрей Степенский также призвал россиян не трогать магнолию, часто встречающуюся на Черноморском побережье. Это растение выделяет эфирные масла, которые могут вызывать сильные головные боли.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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