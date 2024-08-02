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Можно забыть о двух литрах: россиянам рассказали, как рассчитать дневную норму воды

Врач Козловская: нужно пить 25–30 мл жидкости на 1 кг массы тела

1:17
Здоровье

Считается, что человеку нужно выпивать минимум два литра воды в день для поддержания здоровья, но это мнение ошибочно. Врач-эндокринолог и диетолог Елена Козловская в разговоре с "Вечерней Москвой" утверждает, что количество потребляемой жидкости должно быть индивидуально рассчитано, исходя из роста и веса человека.

Врач Козловская: нужно пить 25–30 мл жидкости на 1 кг массы тела
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Козловская подчёркивает, что при нормальном весе рекомендуется употреблять 25-30 мл жидкости на каждый килограмм массы тела. Если человек имеет избыточный вес и хочет его сбросить, норма должна быть увеличена до 40 мл на килограмм в день.

Кроме того, она советует не пить всю дневную норму за один раз, а распределять её на несколько приёмов, чтобы организм получил больше пользы.

"Если вы выпьете всё сразу, это не очень полезно для вашего здоровья. Рекомендуется распределять её на какой-то длительный период: лучше выпивать 200-300 мл один раз в час, чем выпивать целый литр за раз", — пояснила врач.

Также Козловская отмечает, что алкоголь и сладкие газированные напитки больше относятся к еде, чем к жидкости, и их не следует учитывать при расчёте нормы воды.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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