Опаснее, чем кажется: врач раскрыл неочевидную причину боли в суставах

Боли в суставах и проблемы с подвижностью могут быть тревожным сигналом о проблемах с печенью. Об этом предупреждает остеопат Андрей Галкин, отмечая, что подобные симптомы могут быть связаны с холестазом — опасным состоянием, при котором желчь застаивается, нарушая циркуляцию жидкости в организме, как сообщает Газета.Ru.
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Холестаз препятствует выведению токсинов, а также усвоению важных витаминов (К, Е и D), что ослабляет иммунитет и повышает риск развития инфекций, грибковых и бактериальных заболеваний.
"Рекомендовать что-то конкретное должен лечащий врач. Однако однозначно можно сказать одно: придётся полностью изменить питание. Необходимо включить в свой рацион продукты, положительно влияющие на проходимость желчи. Это вода, цитрусовые, оливковое масло, рыбий жир, семена и орехи", — отметил специалист.
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