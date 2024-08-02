Опаснее, чем кажется: врач раскрыл неочевидную причину боли в суставах

Врач Галкин: боль в суставах может указывать на проблемы с печенью

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Боли в суставах и проблемы с подвижностью могут быть тревожным сигналом о проблемах с печенью. Об этом предупреждает остеопат Андрей Галкин, отмечая, что подобные симптомы могут быть связаны с холестазом — опасным состоянием, при котором желчь застаивается, нарушая циркуляцию жидкости в организме, как сообщает Газета.Ru.

Фото: Openverse by focusonmore.com, CC BY 2.0

Холестаз препятствует выведению токсинов, а также усвоению важных витаминов (К, Е и D), что ослабляет иммунитет и повышает риск развития инфекций, грибковых и бактериальных заболеваний.

"Рекомендовать что-то конкретное должен лечащий врач. Однако однозначно можно сказать одно: придётся полностью изменить питание. Необходимо включить в свой рацион продукты, положительно влияющие на проходимость желчи. Это вода, цитрусовые, оливковое масло, рыбий жир, семена и орехи", — отметил специалист.