Трещины, сколы: к чему приводит неправильное смыкание зубов

Ортодонт Фещенко: почему неправильный прикус угрожает здоровью зубов и десен

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Неправильный прикус — проблема, с которой сталкиваются многие люди, и его последствия могут быть серьезными. Ортодонт Алиса Фещенко объяснила, что неправильное смыкание зубов приводит к их повреждению с возрастом из-за неравномерной нагрузки, что вызывает трещины и сколы.

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Также неправильное положение зубов может провоцировать появление язв и воспаление мягких тканей рта, а рецессия десны открывает доступ бактериям к корням зубов. Еще одна частая проблема — заболевания височно-нижнечелюстного сустава, которые могут сопровождаться хрустом и щелчками.

В таких случаях необходимо обратиться не только к ортодонту, но и к гнатологу. Регулярные консультации у специалистов помогут своевременно выявить и лечить проблемы прикуса.