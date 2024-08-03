Как кожа сигнализирует о проблемах в организме

Дерматолог Ковалева о признаках болезней на коже

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кожа — самый большой орган в организме, подвергающийся постоянному воздействию окружающей среды, что требует особого внимания. Дерматолог Вера Ковалева рассказала, на какие заболевания могут указывать изменения кожного покрова.

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Проблемы с печенью могут проявляться в виде кругов под глазами из-за нарушенной микроциркуляции и плохого отхода токсинов. Сухость кожи летом возможна даже без активного пребывания на солнце.

Розацеа — серьёзное заболевание, требующее профессионального лечения, проявляется сосудистой сеточкой и красными угрями. Изменения в работе щитовидной железы могут проявляться в виде жёстких тёмных волос и пигментации на шее.

Заболевания ЖКТ отражаются на коже в виде сухости и воспалений, особенно в области лба и щек. При появлении таких симптомов рекомендуется обращаться к гастроэнтерологу.