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Как кожа сигнализирует о проблемах в организме

Дерматолог Ковалева о признаках болезней на коже

0:58
Здоровье

Кожа — самый большой орган в организме, подвергающийся постоянному воздействию окружающей среды, что требует особого внимания. Дерматолог Вера Ковалева рассказала, на какие заболевания могут указывать изменения кожного покрова.

Дерматолог Ковалева о признаках болезней на коже
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Проблемы с печенью могут проявляться в виде кругов под глазами из-за нарушенной микроциркуляции и плохого отхода токсинов. Сухость кожи летом возможна даже без активного пребывания на солнце.

Розацеа — серьёзное заболевание, требующее профессионального лечения, проявляется сосудистой сеточкой и красными угрями. Изменения в работе щитовидной железы могут проявляться в виде жёстких тёмных волос и пигментации на шее.

Заболевания ЖКТ отражаются на коже в виде сухости и воспалений, особенно в области лба и щек. При появлении таких симптомов рекомендуется обращаться к гастроэнтерологу.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
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Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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