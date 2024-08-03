Как побороть тягу к сладкому и перестать заедать стресс

Диетолог Шершнев: как стресс влияет на потребление сладостей и что с этим делать

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Любовь к десертам и сладким перекусам может стать серьёзной проблемой, если перерастает в зависимость. Диетолог Виктор Шершнев объясняет, что тяга к сладкому часто обусловлена желанием повысить уровень серотонина, особенно у людей, страдающих от стресса.

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Они заменяют негативные эмоции сахаросодержащими продуктами. Для борьбы с этим эксперт рекомендует заменить сладости на более полезные продукты, такие как твёрдые сыры, красное мясо, грибы и жирный творог. Сахарная зависимость может быть такой же сложной, как никотиновая или алкогольная.

Важно снижать количество продуктов с простыми углеводами и следить за составом рациона. Чрезмерное употребление сладкого может привести к проблемам с поджелудочной железой и зависимостью от сахара. Для быстрой энергетической поддержки можно использовать горький шоколад.