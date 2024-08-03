Как правильно акклиматизироваться, чтобы не испортить отпуск

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Терапевт Пресняков о симптомах акклиматизации и способах их избегания

1:09
Здоровье

Большинство туристов, особенно из северных регионов, сталкиваются с акклиматизацией в первые дни отдыха в жарком климате. Терапевт Виталий Пресняков объяснил, что акклиматизация происходит не только при смене температуры, но и при перепадах давления и смене часовых поясов.

Терапевт Пресняков о симптомах акклиматизации и способах их избегания
Фото: unsplash.com by frank mckenna, PDM

Только 40% туристов испытывают лёгкие симптомы, такие как головокружение и усталость. Однако существуют симптомы, требующие внимания врача: учащенное сердцебиение, повышенная температура у детей, непрекращающаяся тошнота, резкие перепады давления и бессонница более трёх дней.

Эти признаки особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями и нарушениями нервной системы. Пресняков рекомендует избегать солнечных лучей после полудня, использовать средства с SPF, головные уборы и советует не загорать перед поездкой.

Также полезно заниматься физической активностью и корректировать режим сна до поездки. На месте отдыха следует расслабиться в первые дни и избегать чрезмерных нагрузок.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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