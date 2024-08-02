Диетолог Белоусова: если пить очень много крепкого чая, то может возникнуть склонность к запорам

Россиянам рассказали, что в чае содержатся вещества, которые могут вызывать проблемы

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова рассказала, что употребление много крепкого чая может стать причиной замедления моторики кишечника.

Фото: flickr.com by Pasi Mammela, CC BY-SA 2.0

Эксперт пояснила, что танины, которые содержатся в чае, могут вызвать проблемы.

"Любое вещество может стать ядом, в зависимости от дозировки. Если много танинов, то первая проблема, которая возникает, — это замедление моторики кишечника. То есть, если очень много крепкого чая пить, то возникает склонность к запорам. К тому же танины обладают дубящим действием. Постоянно употребляя крепкий чай, они, огрубляя слизистую оболочку желудка, приводят к тому, что развивается хроническая недостаточность слизистой оболочки, нарушение выработки того же желудочного сока — это понижение секреции желудочного сока", — рассказала нутрициолог.

Помимо этого, в чае содержится оксиметилфурфурол, являющийся канцерогенным веществом. Диетолог заявила, что при нормальной микрофлоре кишечника, это вещество не вызывает проблем.

По словам Анны Белоусовой, в магазинном чае можно обнаружить плесень, если чай неправильно хранили.

Но есть и безусловные плюсы у этого напитка. Он хорошо работает при диарее из-за содержащихся в нём танинов. Он также неплохо помогает при отравлении, передаёт NewsInfo.Ru.