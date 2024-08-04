Как проявляется оторвавшийся тромб: первый признак катастрофы

Внезапная одышка может быть симптомом ТЭЛА, предупредила флеболог Смирнова

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Внезапная одышка может быть симптомом тромбоэмболии лёгочной артерии — страшного недуга с высокой летальностью, предупредила кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова.

Фото: Freepik by juicy_fish, PDM

"Первыми признаками оторвавшегося тромба являются внезапно появившаяся одышка, усиливающаяся при физической нагрузке, чувство нехватки воздуха, боли в грудной клетке, связанные с дыханием, примерно в трети случаев наблюдается кровохарканье", — рассказала Смирнова РИА Новости.

Эти симптомы могут сопровождаться тахикардией, добавила она.

Главный источник тромбов — варикозные вены ног. "Симптомы при этом разные. При тромбозе поверхностных вен человек чувствует боль по ходу тромбированных вен, наблюдается покраснение кожи над ними, отёчность в этой области", — заметила собеседница издания.

Тромбы в глубоких венах проявляются распирающей болью, односторонними отёками, повышением температуры тела. "В случае возникновения подобных симптомов нужно незамедлительно обратиться к врачу. Потому что без дополнительной диагностики невозможно определить уровень и характер тромба", — предупредила специалист.

"Если головка тромба не фиксирована к стенке, такой тромб называют флотирующим. Именно он является самым опасным, потому что может оторваться и попасть в лёгочную артерию", — заключила она.