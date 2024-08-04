Врач подсказала, как не испортить отпуск пищевым отравлением

Врач Серёжина посоветовала взять в отпуск регидрон и активированный уголь

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Летний отпуск для большинства из нас — это долгожданное событие. Тем обиднее провести его в туалете, кляня себя за неаккуратность, а окружающих — за распространение бацилл.

Фото: Freepik by benzoix, PDM

Врач-эксперт медицинской компании "ЛабКвест" Вера Серёжина дала РИАМО несколько советов по профилактике пищевых отравлений в отпуске.

Причины отравлений могут быть различными, включая контакт с инфицированным обслуживающим персоналом в транспорте, отелях, ресторанах и кафе. Качество воды также играет важную роль, поэтому для гигиенических процедур рекомендуется использовать только бутилированную воду. Фрукты и овощи следует тщательно мыть специальными средствами или замачивать в слабом растворе марганцовки.

Самое главное — гигиена: регулярное мытьё рук, душ после бассейна и даже полоскание рта.

В жаркую погоду следует избегать уличной еды и сложных блюд с сырыми ингредиентами. Особое внимание следует уделять рыбе и морепродуктам, так как они быстро портятся и могут быть обсеменены кишечной палочкой.

Чтобы избежать отравления в кафе и ресторанах, следует обращать внимание на чистоту заведения и персонала. В общественных заведениях столовые приборы должны проходить тепловую сухожаровую обработку. В случае путешествия на автомобиле необходимо выбирать продукты, которые не портятся без холодильника, и искать возможности для полноценного приёма пищи.

Как бы вы ни старались, риск отравления высок. "Поэтому в аптечке должны быть активированный уголь, регидрон и мягкие сорбенты, — посоветовала собеседница издания. — Эти препараты помогут уменьшить симптомы отравления и предотвратить обезвоживание".

В случае отравления за границей следует связаться со своей страховой компанией для получения медицинской помощи, заключила она.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, как быть, если отравление застало на даче.