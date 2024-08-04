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Щёлкает челюсть — срочно на МРТ, пока рот ещё открывается

Ортодонт-стоматолог Макаревич разъяснила опасность щелчков в челюстном суставе

2:22
Здоровье

Если движения челюсти отдаются щелчками и хрустом — срочно к специалисту, призвала врач ортодонт-стоматолог, гнатолог Элина Макаревич. Она объяснила газете "Метро" возможные причины этого явления.

Ортодонт-стоматолог Макаревич разъяснила опасность щелчков в челюстном суставе
Фото: Министерство здравоохранения Московской области is licensed under public domain

"Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) — один из самых сложных в организме человека. Он участвует в различных движениях нижней челюсти и помогает ей выполнять функции жевания, глотания, речи. Если его работа нарушается, кроме щелчков и хруста в суставе, пациенты также могут жаловаться на головные боли, шум в ушах, ограничение открывания рта, спазм жевательных мышц, боли в шейно-воротниковой зоне", — предупредила собеседница издания.

Самая частая причина щелчков в ВНЧС — неправильный прикус. Такой вид щелчка носит название "реципрокный". "Смыкание зубов — опора для сустава. Состояние и расположение головок височно-нижнечелюстного сустава напрямую зависит от того, какой у человека прикус. Если он неправильный, это приводит к тому, что височно-нижнечелюстной сустав меняет положение. Нарушается работа всего комплекса жевательного органа: мышцы меняют тонус, связки перерастягиваются", — объяснила эксперт.

Ещё одна причина — вполне естественная: стирание зубов. "Физиологическая стираемость зубов — явление достаточно частое, считается нормой. Особенно у людей в возрасте", — заметила врач.

Зубовный скрежет — бруксизм — на почве неврологических или психических нарушений, а также травмы ВНЧС (сюда относятся и последствия неправильного протезирования или некачественные виниры) здоровья суставу тоже не добавляют.

Терпеть щелчки в челюсти очень опасно. При отсутствии своевременного лечения диск ВНЧС истирается, смещается и всё это в конечном счёте приведёт к тому, что рот заклинит, и его нельзя будет разинуть без боли.

Диагностика дисфункции ВНЧС подразумевает исследование посредством КТ, МРТ, изучение моделей челюстей в артикуляторе, кондилографию, составление фотопротокола — всё это должен назначать специалист.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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