Чем на самом деле опасен повышенный холестерин

Холестерин необходим для защиты кровеносных сосудов от повреждения, но в избытке он может оказать на них противоположное влияние, сообщила врач-терапевт Ирина Ярцева.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
"У людей с заболеваниями, которые повреждают сосудистую стенку организма, повышается риск возникновения атеросклероза (сосуды теряют эластичность, не способны подстраиваться под внешние изменения среды). Как следствие, возникает риск развития инсульта и инфаркта", — объяснила она "Вечерней Москве".
Собеседница издания уточнила, что сам по себе высокий холестерин — не повод для беспокойства. Если намерили превышение у здорового человека — то есть у кого нет никаких хронических болезней, — то ничего ему делать не нужно. "Риска возникновения других заболеваний у него нет", — заключила специалист.
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр.
Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)