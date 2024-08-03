Чем на самом деле опасен повышенный холестерин

Врач Ярцева предупредила о сердечно-сосудистых катастрофах из-за холестерина

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Холестерин необходим для защиты кровеносных сосудов от повреждения, но в избытке он может оказать на них противоположное влияние, сообщила врач-терапевт Ирина Ярцева.

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"У людей с заболеваниями, которые повреждают сосудистую стенку организма, повышается риск возникновения атеросклероза (сосуды теряют эластичность, не способны подстраиваться под внешние изменения среды). Как следствие, возникает риск развития инсульта и инфаркта", — объяснила она "Вечерней Москве".

Собеседница издания уточнила, что сам по себе высокий холестерин — не повод для беспокойства. Если намерили превышение у здорового человека — то есть у кого нет никаких хронических болезней, — то ничего ему делать не нужно. "Риска возникновения других заболеваний у него нет", — заключила специалист.