Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гладиолусы нуждаются в подкормках на протяжении всего лета
Как приготовить варенье из арбузных корок — пошаговый рецепт
Ремейк "Готики" получит русскую озвучку и полную локализацию
Рэпер Джиган отметил день рождения на Мальдивах с семьёй
Гастроэнтеролог Садыков советует добавлять в кофе молоко
Состоялось открытие "Дороги на Русский Север"
Певица Алла Пугачёва собирается вернуться в Москву с детьми
Число поездок иностранных туристов в Россию выросло на 11,5% за полгода
Эксперты объясняют, как различать честные интернет-отзывы от подделок
Чем на самом деле опасен повышенный холестерин

Врач Ярцева предупредила о сердечно-сосудистых катастрофах из-за холестерина

0:52
Здоровье

Холестерин необходим для защиты кровеносных сосудов от повреждения, но в избытке он может оказать на них противоположное влияние, сообщила врач-терапевт Ирина Ярцева.

Врач Ярцева предупредила о сердечно-сосудистых катастрофах из-за холестерина
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"У людей с заболеваниями, которые повреждают сосудистую стенку организма, повышается риск возникновения атеросклероза (сосуды теряют эластичность, не способны подстраиваться под внешние изменения среды). Как следствие, возникает риск развития инсульта и инфаркта", — объяснила она "Вечерней Москве".

Собеседница издания уточнила, что сам по себе высокий холестерин — не повод для беспокойства. Если намерили превышение у здорового человека — то есть у кого нет никаких хронических болезней, — то ничего ему делать не нужно. "Риска возникновения других заболеваний у него нет", — заключила специалист.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Колобов Алимбек
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр. Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Обсудить
Популярное
"Норникель", если выведет мощности в Китай, может быть национализирован

Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.

"Норникель" намерен вынести стратегическое производство в Китай. Надо ли это России?
ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Сводка с фронта: враг атаковал 55-ю дронами Ростовскую область, русское наступление на Покровск
Либо долгое истощение, либо разгромный удар — как окончится спецоперация России на Украине
В Донбассе ВС РФ идут по хребту господствующих высот, сталкивая в низины боевиков Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
В США прокомментировали кадры уничтожения "Леопарда" ВСУ
США начали смягчать санкции против РФ. Европа опять "в дураках"
Стало известно о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС
Стало известно о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС
Последние материалы
Эксперты объясняют, как различать честные интернет-отзывы от подделок
Сын Армена Джигарханяна заявил, что американские врачи отказались его лечить
Топ-3 дизайнерские ошибки, которые портят интерьер вашей ванной
Поломки и столкновения: основные причины страховых случаев судов
Ваэль Саван: энергетический кризис в Европе закончился
Блогерша Ирена Понарошку рассказала о первом свидании с мужем
Политолог Ищенко: шанс на победу в ядерном конфликте минимальный
Как создать идеальную ретро-кухню
Как быстро обновить интерьер в доме
Как создать богатый интерьер, не имея богатства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников