Почему могут постоянно мёрзнуть ноги, даже в жару

Одной из распространённых причин повышенной зябкости ног может быть гипотиреоз, сообщила врач-эндокринолог КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Юлия Атаманова.
"Это состояние, при котором возникает недостаток гормонов щитовидной железы. При нём снижаются основной обмен веществ и приток кислорода к тканям, что сказывается в том числе и на температуре ног", — объяснила она "Газете.Ru".
"Но часто при гипотиреозе беспокоят не только холодные ноги, но сухость кожи, выпадение волос, отёки, выраженная утомляемость и другие симптомы", — добавила собеседница издания.
Гипотиреоз диагностируют по анализам уровня тиреотропного гормона ТТГ и свободного тироксина Т4.
Если они в норме — нужно искать другие причины. Среди них могут быть: сахарный диабет, анемия, ожирение, гипертония и атеросклероз, заключила Юлия Атаманова.
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