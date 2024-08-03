Болят суставы? Проверьте печень — советы остеопата

Печень может быть источником внезапной боли в суставах — остеопат Андрей Галкин

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Боль в суставах и нарушение их подвижности могут указывать на проблемы с печенью, сообщил остеопат, мануальный терапевт Андрей Галкин.

Фото: scientificanimations.com by сайт scientificanimations.com, CC BY-SA 4.0

"Если у вас ни с того ни с сего начали болеть суставы и появились проблемы с их подвижностью — это серьёзный повод задуматься не только о стандартной диагностике, но и о проверке печени", — предупредил он в разговоре с "Газетой.Ru".

"Среди самых частых причин проблем с суставами, связанных с печенью, выделяют холестаз. Это синдром, который возникает при застое желчи и блокирует циркуляцию жидкости дальше", — пояснил специалист.

Он отказался советовать, как быть в таком случае. "Рекомендовать что-то конкретное должен лечащий врач", — заявил собеседник издания.

"Однако однозначно можно сказать одно — придётся полностью изменить питание. Необходимо включить в свой рацион продукты, положительно влияющие на проходимость желчи — это вода, цитрусовые, оливковое масло, рыбий жир, семена и орехи", — добавил он.

А суставы берегите — не нагружайте чрезмерно, но обеспечивайте в разумной степени двигательной активностью, делая простейшую гимнастику, заключил Андрей Галкин.