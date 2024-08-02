Перечислены мерзкие инфекции, которые легко подхватить в фонтане

Купание в фонтанах может обернуться заражением опасными инфекциями, предупредила врач-терапевт, кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова.
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Врач-эксперт медицинской компании "ЛабКвест" Вера Серёжина уточнила, возбудителями каких болезней кишит нечищеная вода в фонтанах.
"Высокие температуры воздуха способствуют быстрому размножению патогенных микроорганизмов, что увеличивает риск инфекций. В результате купание в фонтане может привести к заражению конъюнктивитом, грибковыми инфекциями, гельминтозами, энтеровирусными и ротавирусными инфекциями, кишечной палочкой, холерой и вирусным гепатитом A", — пояснила она в разговоре с РИАМО.
Кроме того, при купании в фонтане велик риск травм, которые могут стать входными воротами для инфекций, таких как стрептококки, вызывающие заболевания кожи и дыхательных путей.
Ранее химик-биотехнолог из Пермского Политеха Юлия Рожкова рассказала об инфекциях, подстерегающих нас в ванной.
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